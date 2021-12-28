В Азербайджане с 15 февраля 2022 года сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение шести месяцев.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

«После 15 февраля срок действия COVID-паспортов будет составлять 6 месяцев. Спустя 6 месяцев после получения второй дозы вакцины ковид-паспорт утратит силу. С просроченным ковид-паспортом невозможно будет посещать некоторые места», — отметил он.

«После получения «бустер-дозы» сертификат о вакцинации будет бессрочным».

Помощник Президента сказал, что это основано на последних эпидемиологических данных: «Возможно, в будущем и после получения «бустер-дозы» будут применяться ограничения на какой-то период времени. Но в настоящее время после получения «бустер-дозы» сертификат о вакцинации будет бессрочным».