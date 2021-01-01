С 1 января 2021 года начнется сбор взносов по ОМС

С 1 января 2021 года в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» начнется сбор взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) от работников государственного и нефтяного секторов, негосударственного и ненефтяного секторов, физических лиц, выполняющих работы (услуги) на основе договоров гражданско-правового характера, и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

С работодателей и работников, работающих в государственном и нефтяном секторах, будет взиматься ежемесячная плата за обязательное медицинское страхование в размере 2% от суммы до 8000 манатов ежемесячного фонда оплаты труда и в размере 0,5% от суммы свыше 8000 манатов фонда оплаты труда.

| 2021-01-01T10:35:44+04:00 1 января 2021, 11:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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