с 1 марта вступит в силу соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией

«Победа Азербайджана стала началом новой эпохи, которая изменит торговую и логистическую структуру нашего региона».

Как сообщает АПА, об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан во время выступления на турецко-азербайджанском деловом форуме в Анкаре.

Турецкий министр отметила, что и в этот новый период Турция будет находиться рядом с Азербайджаном, будет сотрудничать с ним: «Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой республики вступит в силу с 1 марта. Мы начали работу по расширению сферы действия соглашения».

Отметим, соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой республики было подписано 25 февраля 2020 года, 31 мая того же года Милли Меджлис утвердил соглашение.