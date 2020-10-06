Ряд стран ЕС отзывает послов из Беларуси

Послы ряда стран Европейского союза в Беларуси отзываются на консультации, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в Twitter.

«По согласованию с EEAS (Европейской службой внешних связей) и странами-членами ЕС мы приняли совместное решение об отзыве для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси», – указано в сообщении.

Список стран, решивших отозвать послов, польский министр не приводит.

Ранее об отзыве посла из Беларуси объявила Литва.

2 октября белорусские власти сообщили о решении отозвать послов из Литвы и Польши. Кроме того, белорусская сторона предложила Польше и Литве сократить свое дипломатическое присутствие в республике.