Рустам Мурадов обвинил власти Армении во лжи и провокации

Сообщения об ожидаемом прибытии из Баку армянских военнопленных были провокацией, сказал, как информирует «Спутник-Армения», командующий миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов корреспонденту Hraparak.am, подкараулившему его на парковке (где именно это происходит, по видео не определить).

Журналист поинтересовалась, почему должностные лица Армении заявили, что будет осуществлен обмен пленными.

«Ложь и провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население», — сказал Мурадов.

По его словам, ничего подобного не планировалось. Это был рабочий визит.

Накануне армянские власти сообщили о том, что из Баку в Ереван направляется очередной самолет с группой военнопленных. Однако самолет прибыл в Ереван без военнопленных. При это российская сторона еще до прибытия самолета не подтверждала обмен пленными.