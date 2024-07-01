«Русснефть» исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане, сообщается в обновленном списке аффилированных лиц нефтекомпании.

Согласно информации, из документа исключена связь ПАО с британо-виргинской GEA Holdings Ltd., участвующей в ряде СРП-проектов с Госнефтекомпанией Азербайджанской Республики (SOCAR). В частности, через GEA «Русснефть» участвовала в разработке месторождений Абшерон, Бинагади, Нефтечала и Ширван.

Также исключены из структуры «Русснефти» четыре компании с Каймановых островов.

Таким образом, у «Русснефти» не осталось зарубежных добывающих активов. Объемы добычи компании в Азербайджане не раскрывались в отчетах последних лет, однако в 2019 году «Русснефть» сообщала о намерениях добыть порядка 500 000 т нефти. (interfax.ru)