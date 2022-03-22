1 мая, только один день, на сцене Русского Драматического Театра, зрителям будет представлено совершенно новое музыкальное интерактивное шоу для всей семьи “Приключения Микки Мауса и его друзей”, сообщает #.

Необычайной красоты действие развернется перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками красочного представления.

Это грандиозное музыкальное шоу в котором зрители ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, флешмобы, яркие и самые реалистичные персонажи и, конечно же, счастливый финал!

Спектакль погружает зрителя в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии мощных и поражающих размером трансформеров, сказочных принцесс, эпатажных кукол L.O.L, отважного Аладдина с Жасмин и остроумного Джина, самых бесстрашных Бурундуков, сверхскоростного Соника, великолепной Эльзы и Олафа, магического Микки Мауса, а так же многих других любимых героев.

Юные зрители смогут принять непосредственное участие в представлении, будут помогать своим любимым героям в увлекательном и весёлом путешествии по сказочным Вселенным.

Начало в 12:00 и 15:00

Билеты продаются в кассе театра, в централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az