IT GRUP автоматизирует все бизнес-процессы автозаправочных станций (АЗС) в Азербайджане, сказал Trend главный исполнительный директор филиала румынской компании IT GRUP в Азербайджане Камран Аллахвердиев.

По его словам, представители компании уже провели презентации своих решений по автоматизации деятельности на встречах с руководителями местных АЗС.

«Наши решения полностью отвечают международным стандартам и требованиям. Однако прежде чем приступить к реализации автоматизации в Азербайджане, требуется провести некоторые обновления с точки зрения инфраструктуры и оборудования. В этой связи скорость реализации процессов автоматизации напрямую зависит от оперативности руководств АЗС», – подчеркнул Аллахвердиев.

Кроме того, он отметил, что IT GRUP выдвинуло свои предложения в этом направлении.

«Если эти работы не будут выполнены в полном объеме, то мы не можем говорить о полной автоматизации местных АЗС», – добавил Камран Аллахвердиев.

Говоря об автоматизации, директор компании заявил, что имеется ввиду автоматизация всех бизнес-процессов, осуществляемых на АЗС.

«Наши решения предполагают автоматизацию, начиная от продаж и заканчивая проведением отчетности. Отмечу, что наши решения разработаны в Румынии, но несмотря на иностранное производство, они отлично подходят для местного управления», – сказал он.

Подытожив, Аллахвердиев сказал, что уже около двух лет местные специалисты IT GRUP занимаются оптимизацией этих решений под локальный рынок Азербайджана.