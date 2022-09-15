Военные учения Североатлантического альянса Justice Eagle стартовали в Румынии. В маневрах принимают участие Франция, Нидерланды, Польша, Португалия и США.

Об этом сообщает Минобороны Румынии.

«Около 700 румынских солдат многонациональной бригады «Юго-Восток» и союзники из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и Соединенных Штатов Америки, с более чем 80 единицами техники, участвуют в период с 12 по 23 сентября в совместных учениях Justice Eagle 22.II», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проходят в учебном боевом центре в коммуне Смардане. При этом в Минобороны Румынии отметили, что цель учений — увеличение «оперативной совместимости и взаимного доверия между союзниками путем проведения учений с войсками в полевых условиях, а также тактических боевых стрельб».