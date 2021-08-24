Бывший генеральный директор «Баварии» Карл»-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможном уходе форварда Криштиану Роналду из «Ювентуса».

«Самая главная проблема – кто сможет потянуть его зарплату? Ему платят 70 миллионов евро, 35 чистыми. Кто сможет платить ему столько? «ПСЖ»? Может, английские клубы?

Тенденция нездоровая. УЕФА должен что-то сделать. Сейчас в футболе снова серьезно растут расходы, и если не регулировать финансовые потоки должным образом, футбол ждут очень сложные времена», – заявил Румменигге. (sports.ru)