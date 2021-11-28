Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по факту отмывания денег на сумму €50 млн. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что руководителями клуба была фальсифицирована финансовая отчетность за последние три сезона. Подделка отчетности была допущена ради искусственного увеличения доходов «Ювентуса» и дальнейшего вывода денежных средств. Правоохранительные органы уже провели обыск в штаб-квартире компании. На данный момент продолжается изучение всей необходимой документации.

Напомним, что в сезоне 2005/06 туринцы уже попадали в подобный коррупционный скандал. Тогда по итогам расследования клуб лишили двух чемпионских титулов и отправили «старую синьору» играть в дивизион рангом ниже.

В этом сезоне подопечные Массимилиано Аллегри проводят свои игры очень неровно. После 14 игр чемпионата Италии туринцы располагаются на восьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи», который опережает «Ювентус» на 11 очков.