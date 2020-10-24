Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца

Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра «Восточный» филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает  Благовешенский городской суд.
Бобков останется под стражей до 22 декабря 2020 года.
Как пишет газета «Коммерсант», Бобкова вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме.
«Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей», — говорится в материале издания (ria.ru)
| 2020-10-24T22:04:13+04:00 24 октября 2020, 23:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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