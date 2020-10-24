Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца

Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра «Восточный» филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает Благовешенский городской суд.