Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца

Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра «Восточный» филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает Благовешенский городской суд.
Бобков останется под стражей до 22 декабря 2020 года.
Как пишет газета «Коммерсант», Бобкова вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме.
«Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей», — говорится в материале издания (ria.ru)