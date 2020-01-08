Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же — отрежем вам ноги в нашем регионе», — сказал иранский лидер.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.