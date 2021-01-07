Роухани заявил, что Трамп вверг США в беду

Президент США Дональд Трамп за годы президентства вверг свою страну в беду, заявил иранский президент Хасан Роухани, комментируя события в Вашингтоне.
«Пришел (к власти) один популист и за эти четыре года в какую беду вверг свою страну!» — сказал Роухани в эфире иранского телевидения.
«Когда власть получает нездоровый человек, какие проблемы он создает как своей стране, так и всему миру», — добавил президент Ирана, выразив надежду, что это станет уроком.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.