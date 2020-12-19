Роухани: Карантин работает, в Иране не осталось «красных зон»

Новый раунд ограничений, введенных в Иране в связи с коронавирусом, принес плоды: в стране нет городов, объявленных «красными» зонами, заявил президент страны Хасан Роухани, передает Tasnim.

В ходе выступления в национальном штабе по борьбе с коронавирусом Роухани отметил, что согласно статистике, введенные ограничения и соблюдение правил жителями принесли результаты.

Он подчеркнул, что ни один город в стране в последние дни не был объявлен «красной зоной».

Президент Ирана также посоветовал жителям страны продолжать воздерживаться от многолюдных собраний, соблюдать правила, введенные в связи с пандемией, и отмечать предстоящие праздники в онлайн режиме.