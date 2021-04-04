Россотрудничество: закрыть нельзя оставить

На внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о введении санкций против кремлевской организации Россотрудничество. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в СНБО. Санкции против Россотрудничества ввели в рамках ограничений «топ-10 контрабандистов», о которых рассказал после заседания президент Владимир Зеленский.

Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве, пропагандисты которого в прошлом месяце назвали Тараса Шевченко «русско-украинским» поэтом. МИД и СНБО Украины тогда обещали ответить Россотрудничеству.

Кроме того, совсем недавно глава Россотрудничества Евгений Примаков в соцсетях заявил, что допускает нанесение удара по Киеву и другим важным с инфраструктурной точки зрения территориям Украины в случае, если военное командование этой страны решит наплевать на Минские соглашения и устроить блицкриг в Донбассе. По его словам, «в случае агрессии украинских военных, Россия не сможет бросить мирных жителей на съедение карателям и в числе прочих инструментов воздействия может прибегнуть к подавлению военной и командной инфраструктуры киевского режима, в том числе и вне района непосредственных боевых действий, в том числе нанести удар по Банковой улице, где находится Офис президента».

Сейчас становится очевидно, что глава Россотрудничества вовсе не случайно делал эти свои провокационные заявления. Напомню, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. Кроме того, послы стран НАТО провели внеочередное совещание в Брюсселе, чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины и действия России, перебросившей к границам Донбасса солдат и технику.

По оценке Пентагона, Минобороны РФ перебросило к украинской границе 4 тысячи солдат и технику. Европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности («потенциально неизбежный конфликт»). На этом фоне вполне логично введение санкций против Россотрудничества, глава которого по сути предрекает очередную военную агрессию РФ против Украины и заранее пытается ее оправдать.

Более того, возникает вопрос, почему только теперь, спустя 7 лет после аннексии Россией Крыма и поддержки ею сепаратистов и боевиков на Донбассе, в Киеве решили ввести санкции против Россотрудничества? Отвечая на этот вопрос украинский политолог Евгений Магда напомнил, что Россотрудничество существует в Украине с 1998 года, в рамках дипломатического представительства РФ.

«Очевидно, что еще тогда была допущена ошибка. Ибо, Россотрудничество, обретя статус диппредставительства РФ в нашей стране, получило возможность ссылаться на Венскую конвенцию. В целом, учитывая нынешний характер украино-российских отношений, вполне логичным выглядит решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Россотрудничества. Правда, если исходить из заявления МИД РФ, в киевском офисе данной организации работает всего один человек и какой-то реальной деятельностью он не занят. Из-за пандемии коронавируса работа Россотрудничества в Украине перешла в виртуальное пространство», — заявил он.

По словам украинского политолога, безусловно, актуальным является вопрос закрытия представительства Россотрудничества в странах бывшего СССР. «Это настоящие рассадники российской пропаганды. А еще это возможность ведения шпионажа под легальным прикрытием в странах, где есть представительства Россотрудничества. Что, в свою очередь, облегчает возможность ведения «гибридной войны» со стороны РФ, если говорить об Украине, и «гибридной агрессии», если речь идет о странах, с которыми РФ не ведет войны», — резюмировал Е.Магда.

И тут не грех напомнить о том, что в настоящее время Россотрудничество представлено в 80 странах мира 97 представительствами: 73 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 21 стране. Есть филиал Россотрудничества и в Азербайджане. Его возглавляет экс-депутат Государственной думы России Ирек Зиннуров, представлявший Татарстан в нижней палате российского парламента. А пресс-секретарем Россотрудничества является Надана Фридрихсон. Которая не только неоднократно бывала в Азербайджане, но и имеет татуировку на азербайджанском языке, в память о романтическом приключении, связанном с нашей страной. Но с недавних пор эта дама стала позволять себе абсурдные и провокационные заявления. Одно из которых прозвучало в программе «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на телеканале Russia Today. Да, том самом, которым управляет Марго Симоньян. И, учитывая это обстоятельство, нет ничего удивительного в том, что Надана решила поставить под сомнение азербайджанскую принадлежность Нагорного Карабаха. «Давайте будем называть Карабах Карабахом!», — пробубнила она басом.

Ей резонно и аргументировано тогда ответил Максим Шевченко. Но дело ведь не в его ответе, а в ее позиции. Позиции пресс-секретаря того самого Россотрудничества, руководитель которого допускает нанесение удара по Киеву и другим важным с инфраструктурной точки зрения территориям Украины. Того самого Россотрудничества, которое попало под санкции в Украине. Того самого Россотрудничества, которое вполне может вести «гибридную агрессию» против нашей страны. Учитывая скандал с «Искандер-М», когда российская сторона пытается отрицать очевидное и утверждает, что он не применялся, хотя всему миру нашей стороной доказано обратное, вполне логичной была бы переоценка отношения к деятельности и к самому факту существования в нашей стране филиала Россотрудничества.