«Россию пытаются выдавить из региона».

Как передает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начало работы гражданской мониторинговой миссии ЕС в Армении.

Отмечается, что Евросоюз и Запад любыми способами стремятся закрепиться в союзной РФ Армении.

«Запад стремится ослабить историческую роль Москвы, как главного гаранта безопасности. Евросоюз в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области.

В МИД РФ убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Через их всестороннюю реализацию лежит наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе. Российская Федерация готова и дальше этому всячески содействовать», — говорится в комментарии Захаровой.