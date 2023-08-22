Это то, о чем никогда не расскажут российские пропагандисты в диапазоне от Маргариты Симоньян до Ольги Скабеевой, не говоря уже о персонажах помельче и пожиже. Они сделали все для разжигания российско-украинской войны, они убеждали своих сограждан в том, что можно «взять Киев за три дня», а теперь ощущают во рту неприятный привкус, скажем так, «украинского конца». Военно-политического, если что.

В общем выясняется, что все они зря получают баснословные гонорары. Ведь, четверо из пяти россиян отказываются от участия в соцопросах, когда узнают, что они посвящены боевым действиям в Украине. Такие данные получили социологи Russian Field в ходе последней волны исследований отношения к войне. Опрос, проведенный 16–19 июня, зафиксировал 79,2% отказников, а 6 февраля их было 76%.

И это еще не все. В декабре 2022 года социологи учитывали и тех, кто отказался на ранних этапах, не дождавшись, пока им сообщат тему исследования. При такой методике «отказниками» оказались 92,8%. Как-то совсем уж буксует российская пропаганда, нет эффективности работы «зомбоящика», в котором едва ли не ночуют Владимир Соловьев и гости его, большей частью циркового, нежели политического шоу.

«Около половины «отказников» из выборки (49%) использовали нейтральные формулировки, 13% — доброжелательные, а каждый четвертый отказался в грубой форме, пишет Russian Field. При этом половина (50%) грубых отказов включали ругательства и мат, нередко без объяснений. Как тут не вспомнить классическое: «Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду» ?!

Поменяйте слово рубль на слово пропаганда и все — риск получить по физиономии одинаково высок в обоих случаях. И ничего пропагандистов уже не спасет. Им некуда бежать. Ну не в Беларусь же и не в страны Африки! Все, «нажитое непосильным трудом» разжигания войн, у них в России. С таким богатством они на свободе. Пока, по крайней мере. А что будет дальше- никто точных прогнозов не даст. Все зависит от исхода войны.

И вряд ли всю эту когорту глашатаев трагедий может успокаивать то, что наибольшая же доля (43%) отказников никак не объяснили свое решение. Совершенно очевидно, что люди элементарно боятся, они не уверены в том, кто именно на другом конце провода, и в том, что говорить правду безопасно. Но это пока. Что случится после того, как ВСУ освободят ряд важных населенных пунктов, прорвав российскую линию обороны, прогнозировать сложно.

При этом, как отмечает Сергей Ерофеев, социолог, профессор Ратгерского университета (США), важно ещё и то, что люди пытаются психологически приспособиться к ситуации. «Россияне нормализуют войну, начинают считать её неизбежной, что это судьба, что так случилось бы несмотря ни на что. И не говорить о войне для них — психологическая защита», — указывает он. В результате получаемым абсолютным значениям совершенно нельзя доверять, полагает Ерофеев, но имеет значение динамика — сопоставление показателей во времени.

В опросах всегда соглашаются отвечать только от трети до четверти респондентов — и в России, и за рубежом, а достижимость в районе 25% считается золотым стандартом, указывает социолог Денис Волков, директор «Левада-центра». Чтобы скорректировать результат, есть процедуры «взвешивания», напоминает он: проведя опрос, мы смотрим, какие группы респондентов не представлены, и добавляем недостающие.

В целом то, как люди относятся к войне, нельзя мерить по одному показателю, подчеркивает Волков: «Например, если спросить, поддерживаете ли вы российских военных, то люди слышат это как вопрос „вы за своих или за чужих“ — и тогда 75% оказывается за. При этом 50% за переговоры». Но это, конечно же, уже не соцопрос получается, а чистой воды манипуляция, имеющая своей целью получение нужного пропагандистам результата.