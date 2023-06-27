Российские оккупанты вечером нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. Более 40 человек получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. «Два ракетных удара по Краматорску. Россия прицельно ударила по местам скопления людей. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов», — рассказал подробности Клименко.

По его информации, сейчас идет разбор завалов. «По имеющейся информации, там могут находиться люди», — подчеркнул министр и добавил, что на месте работают спасатели и полицейские.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, обстрел Краматорска оккупанты совершили в 19:30. «среди раненых – 1 ребенок и 3 иностранца», — сообщил он.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, обстрел Краматорска оккупанты совершили в 19:30. «среди раненых – 1 ребенок и 3 иностранца», — сообщил он.

Национальная полиция информирует, что одна ракета попала в кафе в центре Краматорска, где были посетители. Здание рухнуло, сейчас идет разбор завалов. Вторая ракета попала в частный сектор поселка Беленькое. По предварительным данным, оккупанты ударили двумя ракетами С-300. (УНИАН)