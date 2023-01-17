Закрытые опросы общественного мнения, которые ложатся на стол высшему руководству России и кремлевским службам, показали возвращение поддержки войны на прежние уровни и готовность граждан стерпеть еще одну волну мобилизации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на результаты непубличных исследований и близкие к Кремлю источники.

Первая волна мобилизации, стартовавшая в конце сентября после серии крупных поражений в Украине, предсказуемо обрушила поддержку войны в обществе — до 34%. Но уже в ноябре, после того как власти объявили призыв в армию завершенным, доля одобряющих военные действия вновь подскочила до 80%.

Внутренние опросы Кремля свидетельствуют, что россияне готовы вынести еще одну мобилизационную волну, сказал WSJ бывший кремлевский чиновник.

Хотя мобилизация, первая для России с 1941 года, забрала из семей сотни тысяч человек, а многие из них уже погибли на фронте, машина государственной пропаганды продолжает работать, угнетая в общественном сознании даже базовый инстинкт самосохранения.

«Пропаганда преуменьшает издержки войны, — констатирует Лев Гудков, директор «Левада-центра». — На каждодневном уровне в настоящий момент война не провоцирует ни сильной тревоги, ни протестов». (moscowtimes.ru)