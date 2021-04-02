«Россия — зло» — написали в Тбилиси на памятнике Грибоедову

В Тбилиси на памятнике Александру Грибоедову появилась надпись «Россия — зло». Об этом пишет РИА «Новости».

«Народ, я удивлен! Нацию с многовековой культурой подталкивают к русофобии… Я считаю, что это далеко идущее зло», — прокомментировал произошедшее глава Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили.

Сообщается, что надпись удалили спустя несколько часов после появления. Она появилась на следующий день после того, как в столице Грузии прошли протесты против журналиста Владимира Познера.

В Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.

Их недовольство связано с заявлением Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии. В грузинском МВД отметили, что журналист является гражданином США и не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляют участники акции.