Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ).

Как передает ТАСС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить предложение Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласованное с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Министерством спорта Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, о прекращении с 16 марта 2022 года участия Российской Федерации в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», — сказано в документе.

Так, РФ выходит из Группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду»), из частичного соглашения 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право, частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф, из расширенного частичного соглашения по спорту СЕ, расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах СЕ, расширенного частичного соглашения СЕ «Обсерватория по преподаванию истории в Европе». Кроме того, Россия более не будет участвовать в деятельности Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Также, по этому документу, фонд «Евримаж» при Совете Европы исключен из «перечня международных и иностранных организаций, получаемые налогоплательщиками гранты которых не подлежат налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций — получателей грантов».