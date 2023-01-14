Россия ввела санкции в отношении министра иностранных дел и начальника Генерального штаба Великобритании.

Как сообщает #, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли и начальнику Генштаба Патрику Сандерсу запретили въезд на территорию России.

«В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе 2023 года было принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. В их числе, в частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надим Захави, начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности», — подчеркнула представитель МИД РФ.