Россия ввела ответные санкции против британцев по «делу Магнитского»

Она напомнила, что в июле британские власти под надуманными и абсурдными предлогами ввели национальные санкции против ряда российских чиновников.

Это нельзя назвать иначе, как попыткой Великобритании вмешаться во внутренние дела другого государства и оказать давление на российскую систему правосудия, отметила дипломат.

В ответ на эти «недружественные действия» и на основе принципа взаимности российская сторона ввела персональные санкции в отношении 25 британцев, заключила она.