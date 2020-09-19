Россия впервые с 2014 года потратит на поддержку экономики больше, чем на оборону

Расходы федерального бюджета на оборону в 2021 году составят 3,11 триллиона рублей, что меньше, чем расходы на национальную экономику (3,37 триллиона рублей), сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджета на трехлетний период.

Расходы бюджета на оборону впервые с 2014 года опустятся ниже расходов на экономику, указывает издание. Тогда на поддержку экономики выделили более трех триллионов рублей, а на оборону — 2,5 триллиона рублей.

Самой крупной статьей расходов бюджета в 2021 году станет раздел «Социальная политика», на который планируют выделить 5,8 триллиона рублей. Расходы на национальную безопасность составят 2,47 триллиона, на здравоохранение и образование — 1,12 триллиона и 1,06 триллиона соответственно.