Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия уже проиграла войну, развязавшую против Украины год назад.

Об этом Салливан сказал в эфире телеканала CNN.

По его словам, как бы ни развивались события в дальнейшем, но Москва уже проиграла войну.

«Целью России в этой войне было стереть Украину с карты, взять столицу и уничтожить Украину, поглотить ее. Они потерпели провал. В дальнейшем уже не будут способны достичь этих целей», — сказал Салливан во время дискуссии.