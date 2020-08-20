Россия созывает совещание СБ ООН из-за попытки США вернуть антииранские санкции

Россия запрашивает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с намерением США вернуть санкции всемирной организации против Ирана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

«В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении Америки начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может этого допустить.