Россия создает Центры русского языка в Армении

Центры русского языка появились в Капане (Сюникская область) и Джермуке (Вайоцдзорская область), такое сообщение распространила пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ереване.

«Торжественные церемонии открытия Центров русского языка состоялись 11-12 февраля в средней школе № 3 города Капан Сюникской области и в основной школе № 1 имени Максима Горького города Джермук Вайоцдзорской области Армении», — цитирует его Sputnik Армения.

Организатор акции — РЦНК в Ереване. Оборудование для проведения школьных уроков, в ходе которых будут использоваться современные информационно-коммуникационные технологии и интерактивные методов обучения, закупила страховая компания «Росгосстрах-Армения».

Центрам русского языка в Капане и Джермуке также подарили портреты русских поэтов и писателей, дидактические материалы, учебники русского языка и художественную литературу.