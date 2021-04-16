Россия сократила вложения в госбумаги США

Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов в феврале текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.

Так, российские вложения сократились с $6,145 млрд в январе до $5,756 млрд в феврале. При этом доля долгосрочных облигаций за месяц сократилась почти в девять раз: с $2,7 млрд в январе до $306 млн в феврале.

Доля краткосрочных облигаций в свою очередь выросла с $3,4 млрд за январь до $5,45 млрд в феврале.

Три года назад Россия приступила к резкому сокращению вложений в госдолг Соединенных Штатов. Так, в апреле 2018 года их уровень опустился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля вложила в американские госбумаги до $9,3 млрд.

В августе 2020 года объем российских инвестиций в американские государственные ценные бумаги снизился на $20 млн.