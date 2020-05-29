Россия собирается расширить свои военные базы в Сирии

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с режимом Башара Асада о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории в рамках соглашения о размещении авиационной группы РФ, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом говорится в распоряжении российского лидера, размещенном на официальном портале правовой информации.

В сообщении говорится, что Путин одобрил предложение правительства о подписании протокола к заключенному в 2015 году соглашению о размещении в Сирии авиационной группы.

В документе указано, что речь идет о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.

В соответствие с соглашением, подписанным в 2015 году, режим Асада обязался передать на неопределенный срок для размещения российской авиационной группировки территорию авиабазы Хмеймим, и расположенные на ней объекты недвижимости.

Российские военные также дислоцированы в порту Тартус.