В российском Минобороны увидели «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ». Об этом на брифинге 13 апреля, видеозапись которого опубликована в Telegram Минобороны России, заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», – сказал Конашенков.

Во-первых, так ли уж воздерживалась? А как же попадания ракет по жилым домам и гибель людей в разных частях Киева? Во-вторых, что вдруг за реакция такая? Грубо говоря, вам можно влезать ордой в соседнюю страну, а та не смей отвечать по вашей территории даже малыми ударами, причем без человеческих жертв? Вообще-то, по справедливости, Украина имеет право отвечать России по всем целям на ее территории, которые способствуют продолжению агрессии Кремля против нее.

Интересно, станет ли руководство Украины внимать этим угрозам из Кремля? И насколько готов агрессор начать бомбить правительственные учреждения? Ведь в таком случае может возникнуть и ответная активность против соответствующих зданий в Москве.

Кстати, следом прозвучал ответ из Киева. Россия своими провокациями «готовит повод для очередных угроз», отреагировал в Telegram на выпад Москвы глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

«Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить», – написал он.

Ермак добавил, что «за все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем».

Своими соображениями по этой ситуации поделился с # Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— В целом, разбирать то, что говорит спикер российского Минобороны господин Конашенков, занятие неблагодарное, потому что там количество уничтоженных российских танков уже втрое больше всех украинских танков, имеющихся у нас на вооружении. Уничтожено в три раза больше систем ПВО. Украинские военные сбили более 150 российских самолетов, и так далее.

Но вернемся к его обещаниям нанести ракетные удары по Украине, и по Киеву в частности. Напомню, что война России против Украины или, как ее называют в РФ, «специальная военная операция», начиналась со слов, что Украине чуть ли нечего бояться, что удары будут исключительно по военным объектам и военной инфраструктуре, по вооруженным силам. Чем это обернулось в действительности?

В действительности это обернулось тем, что погибло уже не менее 160 украинских детей, тысячи мирных жителей. Мы увидели резню в Буче, мы увидели всё, что произошло в Мариуполе. Как уничтожена часть Харькова. Поэтому верить словам российских военных — это просто жить в каких-то пустых иллюзиях, это раз. Во-вторых, думаю, абсолютно очевидно, что после того, как украинские военные поразили крейсер «Москва», Россия попытается отыграться, и именно на тех объектах, где нанести удары не только легче, но и можно добиться, так скажем, своеобразного двойного эффекта. Я говорю об уничтожении неких инфраструктурных объектов. Тут, кстати, нужно обратить внимание на то, что Россия системно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, стремясь нанести нашей стране как можно больший ущерб. Чтобы мы как можно дольше ликвидировали последствия российской агрессии. Это действительно реальная проблема, и это всё сложно будет восстанавливать.

Еще один компонент этого заявления – это, конечно же, попытка запугать мирное население и сломить волю Украины к сопротивлению. Поэтому я бы не исключил, что в ближайшее время либо Конашенков, либо другие люди начнут говорить об основаниях для использования тактического ядерного оружия. Это выплывает из всех действий России.