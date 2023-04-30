Россия продолжает попытки расширить географию приема карт платежной системы «Мир». Власти обсуждают возможность подключить к системе банки Индии, пишет The Economic Times.

По данным издания, Индия и Россия обсуждают возможность организовать прием карт «Мир» и индийской платежной системы RuPay в своих странах. Стороны обсуждали такую возможность на недавнем заседании Внутренней правительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, технологическому и культурному сотрудничеству. В нем участвовали министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Кроме того, стороны обсудили возможность подключения индийский банков к российскому аналогу SWIFT СПФС.

После начала войны в Украине из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. В результате их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Тогда россияне начали массово заказывать карты «Мир».

Однако платежная система «Мир» работала только в 8 странах мира. Ее принимали в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее.

Российские власти же стараются внедрить «Мир» и в других государствах. Например, в декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что карты российской платежной системы скоро могут начать принимать в Венесуэле. Однако по состоянию на конец апреля «Мир» в Венесуэле принимать все еще не начали. 19 апреля власти страны пообещали скоро поделятся «хорошими новостями» о приеме карт российской платежной системы.

В марте «Мир» начали принимать банкоматы на Кубе. Однако на тот момент российской картой все еще нельзя было расплатиться в ресторанах и магазинах. (moscowtimes.ru)