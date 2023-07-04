Президент Беларуси Александр Лукашенко присмотрел бывший завод грузовых автомобилей Volvo, расположенный в Калужской области. Как сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой, возможность передачи предприятия под нужды белорусского автопрома обсуждалась между главой государства и губернатором региона Владиславом Шапшой.

«Новый, с иголочки, завод под ключ. Мы спокойно могли бы там разместить производство грузовиков МАЗ, пассажирских автобусов или электрического транспорта. Сейчас идут переговоры. Россияне, учитывая градус и статус наших отношений, готовы эти площади предоставить нам фактически даром», — заявил дипломат.

Шведский автомобильный концерн Volvo Group приостановил работу в России в феврале 2022 года, закрыв дочернюю компанию из-за санкций и войны в Украине. Завод в Калуге находится в простое до сих пор.

По словам Крутого, это не единственная пустующая российская площадка, на которую претендуют белорусские предприятия. Посольство составило целый список объектов, которые интересны Минску. Его передали в правительство РФ. «Сейчас идет оценка профильными ведомствами. Я надеюсь, в ближайшие 3-4 месяца, может, на „Иннопроме“ в Екатеринбурге — главном промышленном форуме России — мы обсудим какие-то конкретные предложения и проекты», — сказал посол.

Крутой отметил, что даже «непромышленные» страны, к которым он отнес Армению, «уже имеют ряд инвестиционных проектов» и белорусам отставать нельзя. «Учитывая отношение россиян, мы должны воспользоваться этими всеми вариантами», — подчеркнул посол. (moscowtimes.ru)