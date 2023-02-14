Москва планирует выдвинуть войска к Одессе со стороны Приднестровья, тем самым окружив Украину. Об этом, выступая перед Международной конференцией по безопасности в Мюнхене, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, его цитирует Moldova 1.
По словам Джоанэ, сейчас у России недостаточно сил, чтобы воплотить этот план. Однако, отметил он, Москва старается углубить раскол в обществе Молдовы, тем самым помешав проевропейскому вектору страны.
«У России нет ни намерения, ни возможности начать войну против НАТО, у нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать им (России. — ТМТ) еще больше проблем. Мы должны быть очень осведомлены и избегать риска эскалации» , — сказал представитель НАТО.
Нынешняя российская риторика исходит из слабости, а не силы, уверен Джоанэ.
В понедельник, 13 февраля, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия ставит своей целью свержение нынешней проевропейской власти в стране. Для этого Москва планирует забрасывать в Молдову диверсантов для нападения на административные здания и захвата заложников.
В начале февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Молдову «следующей Украиной», президент которой «рвется в НАТО» и хочет «объединяться с Румынией». Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отмечал, что сотрудничество Молдовы с НАТО и Евросоюзом «начинает постепенно переходить в практическую фазу» и вызывает обеспокоенность Москвы. (moscowtimes.ru)