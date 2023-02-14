Москва планирует выдвинуть войска к Одессе со стороны Приднестровья, тем самым окружив Украину. Об этом, выступая перед Международной конференцией по безопасности в Мюнхене, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, его цитирует Moldova 1.

По словам Джоанэ, сейчас у России недостаточно сил, чтобы воплотить этот план. Однако, отметил он, Москва старается углубить раскол в обществе Молдовы, тем самым помешав проевропейскому вектору страны.

«У России нет ни намерения, ни возможности начать войну против НАТО, у нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать им (России. — ТМТ) еще больше проблем. Мы должны быть очень осведомлены и избегать риска эскалации» , — сказал представитель НАТО.