Добытые военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси.

Об этом сообщает Главное управление разведки при Минобороны Украины.

«После фальсификаций президентских выборов в Беларуси ВС РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов», — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что оккупация Беларуси планировалась под предлогом избежания втягивания России «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе».

«Одно из доказательств подготовки РФ к военной агрессии против соседнего государства «Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи», — добавляют в ГУР.