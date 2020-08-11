Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире была официально зарегистрирована первая вакцина от коронавирусной инфекции. Она российского производства.

По его словам, разработанная в России сыворотка действительно эффективна. Она формирует устойчивый иммунитет.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

За последние 24 часа в российских регионах зафиксировали еще 4 945 случаев коронавируса. Общее число зараженных в России приближается к 900 тыс. человек — 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов. Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 млн заболевших. Кроме того, выявлено 12 млн выздоровевших и 736 тыс. умерших. (gazeta.ru)