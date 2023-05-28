В Министерстве обороны Беларуси заявили, что Российская Федерация передала республике очередной комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщает ТАСС.

«Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство. На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Там подчеркнули, что в республике продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащение соединений и воинских частей вооруженных сил новыми современными образцами вооружения.