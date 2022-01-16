Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в соцсетях несколько видео, из которых сделала вывод о переброске ракетных комплексов «Искандер» из Восточного военного округа на запад России. Об этом CIT сообщила в субботу, 15 января.

По данным расследователей, видео, появившиеся в соцсетях 11 и 13 января, были сняты на Урале и Дальнем Востоке. Аналитики CIT полагают, что на записях присутствуют пусковые установки, транспортно-заряжающие машины и ракеты комплекса «Искандер». Железнодорожные составы выехали из Улан-Удэ и Биробиджана, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады, утверждают расследователи. «О переброске 107-й ракетной бригады «в Украину» также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой», — указывается далее.

Минобороны РФ объяснило переброску частей и соединений «внезапной проверкой» с выдвижением на полигоны «на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации». В CIT поставили это утверждение под сомнение. «Во-первых, до учений «Восток-2022″, в рамках подготовки к которым якобы проводится переброска, еще 8 месяцев», — указали расследователи. «Во-вторых, можно вспомнить, что в 2014 году переброску российских регулярных частей для ввода на территорию Украины также объясняли учениями», — подчеркивается в сообщении. (DW)