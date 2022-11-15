Россия считает «нереалистичными» и «неадекватными» требования президента Украины Владимира Зеленского для начала мирных переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации», — заявил Лавров «на полях» саммита G20 в Индонезии.

При этом он подчеркнул, что российская сторона не отказывается от переговоров, что «многократно устами президента подтверждала». «Если кто и отказывается, так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договориться», — предупредил Лавров через четыре дня после сдачи Херсона.

Также Лавров назвал «слухами» сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине. «Эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают, мы на это уже не реагируем», — отметил глава МИД РФ. Он заявил, что в Москве хотят увидеть «конкретные свидетельства» того, что Запад «всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского». В частности, по словам Лаврова, западные страны должны объяснить президенту Украины, что «так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа».

Пока же Лавров вместе с лидерами стран Запада просмотрел видеообращение Зеленского к участникам саммита G20. Зеленский назвал организацию G19, исключив из нее Россию, и предложил ведущим государствам мира остановить войну в Украине. Он озвучил десять условий для мира с Россией, среди которых: вывод российских войск и прекращение боевых действий, продовольственная, энергетическая, радиационная и ядерная безопасность, а также подтверждение окончания войны.

Зеленский предупредил, что Киев не даст Москве «переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации». «Не будет никаких «Минсков-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения», — отметил президент Украины. (moscowtimes.ru)