Через пять лет после того, как США открыли свое новое посольство в Иерусалиме, Россия намерена последовать их примеру.

Как передает #, об этом сообщает «Исраэль Хайом».

По информации издания, Россия и Израиль договорились открыть филиал российского посольства в центре Иерусалима.

В соглашении между муниципалитетом Иерусалима и МИД РФ Россия официально взяла на себя обязательства по планированию, строительству и эксплуатации консульского отделения на улице Кинг-Джордж в центре Иерусалима.

Российское посольство будет оказывать консульские услуги жителям Иерусалима и окрестностей. Кроме того, в нем будут размещены резиденции дипломатов, что придаст месту более высокий статус, чем простое консульство. Согласно достигнутой договоренности, строительство объекта будет завершено в течение пяти лет.

Соглашение было подписано в День Иерусалима в офисе мэра Моше Лиона, который, вместе с министром иностранных дел Эли Коэном, в течение последних шести месяцев руководил переговорным процессом. Россию на церемонии подписания представляли посол этой страны в Израиле Анатолий Викторов, и Сергей Макаров, выступавший от имени заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова.