Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщила американская ассоциация по контролю над вооружениями со ссылкой на письмо российской стороны. Эту информацию изданию РБК подтвердил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

Из публикации следует, что впервые Россия уведомила о своем решении 16 января 2022 года. В письме Гаврилова говорилось, что отказ связан с решением Чехии «приостановить свои обязательства» в отношении России и отказом Украины участвовать в обмене информации о вооруженных силах в рамках Венского документа.

Кроме того, в письме российская стороны обвинила 29 стран – членов ОБСЕ в несоблюдении различных положений документа. Болгария, Польша и Франция, как утверждается в письме, не пригласили Россию на свои военные базы, а Нидерланды исключили Россию из списка адресатов уведомлений.

«Мы исходим из того, что если Россия направит свои данные, то они окажутся в руках вышеупомянутых государств», – говорится в письме. (svoboda.org)