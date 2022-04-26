Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта. Об этом сообщил во вторник портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG.

По информации портала, в министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб. Официально о приостановке поставок не сообщается, уведомление об этом должно поступить в течение дня, отмечает Onet​​. Портал также подчеркивает, что «россияне не информировали польскую сторону о причинах остановки поставок». (ТАСС)