Правительство России дополнило перечень недружественных России стран и территорий.

В список вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций.

«Распоряжение утверждено для реализации Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», — говорится на сайте кабмина.

22 июля правительство РФ расширило перечень недружественных государств, включив в него Хорватию, Словакию, Словению, Грецию и Данию. Российские власти объяснили это недружественными действиями государств, которые направлены против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. (gazeta.ru)