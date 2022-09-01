С начала войны Россия насильственно перемещает граждан Украины на оккупированные территории или в Россию. Такие действия равносильны военным преступлениям, говорится в опубликованном 1 сентября докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch.

В отличие от военнослужащих, которые после захвата удерживаются в качестве военнопленных и могут быть перемещены на территорию противника, насильственная передача гражданских лиц запрещена международным гуманитарным правом или законами войны и может преследоваться как военное преступление и преступление против человечности, отмечают правозащитники.

Больше всего, по данным авторов доклада, было насильно перевезено в Россию и на оккупированные российской армией территории Украины украинцев, проживавших в Мариуполе и Харьковской области.

Чаще всего граждан Украины вынуждали поехать в Россию под давлением, говоря, что другого выбора у них нет, говорится в докладе Human Rights Watch.

Российские власти собирали у украинцев личные и биометрические данные, копировали все данные с телефона, просматривали личные переписки и аккаунты в соцсетях. Правозащитники отмечают карательный и оскорбительный характер процедуры фильтрации беженцев. (svoboda.org)