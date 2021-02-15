Россия — не СССР, Лавров — не Громыко

Все познается в сравнении. Министром иностранных дел СССР с 1957 по 1985 годы был Андрей Громыко. Невероятно огромный срок- 28 лет! При этом, будучи сторонником мирных взаимоотношений СССР с США и их партнёрами по НАТО — западноевропейскими государствами, Громыко от имени советского правительства предложил более 100 инициатив в области разоружения, его роль во время низшей точки советско-американских отношений — Карибского кризиса — является предметом научно-исторических дискуссий.

Кроме того, при его участии были подготовлены и подписаны Договор о нераспространении ядерного оружия (1968), Московский договор между СССР и ФРГ (1970), Договор об ограничении систем ПРО (1972), Договор о принципах взаимоотношений между СССР и США (1972), Договор о недопущении ядерной войны (1973), Договоры об ограничении стратегических вооружений в 1972 и 1979 годах, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975).

Главой МИД России, с 2004 года и по сей день является Сергей Лавров. Как видим, его стаж работы на посту главы внешнеполитического ведомства составляет 17 лет, что меньше, чем у Громыко, но тоже немало. При этом, Лавров всегда имел статус «ястреба», а вовсе не «голубя». Никаких инициатив по налаживанию отношений между РФ и Западом, связанных с его именем, не было. А вот с громкими заявлениями о том, что Россия готова к жесткой конфронтации с Западом, он выступал регулярно. И выступает по сей день. Другое дело, что времена, кажется, изменились. И РФ просто не может себе позволить дальнейшее обострение отношений со странами Запада.

В итоге происходит совершенно невиданное ранее явление — Лаврова публично дезавуируют. Напомню суть и хронологию происходящего. Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель находился с визитом в Москве 4-6 февраля. Он встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита он поднимал вопросы отношений России и Евросоюза, преследования оппозиционера Алексея Навального и настаивал на уважении территориальной целостности Украины.

Уже 7 февраля Боррель заявил, что его «сложный» визит в Россию показал, что Москва не хочет использовать возможности для улучшения отношений с ЕС. Далее тон его заявлений еще более ужесточился. Баррель заявил, что может воспользоваться своим правом инициировать новые санкции в отношении России. Он отметил, что вопрос отношений с Россией обсудят 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а потом – в марте на саммите.

«На этих встречах примут решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы, как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», – заявил Боррель. И тут началось самое интересное. Глава МИД РФ С.Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом. Сказал он это в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев Live». Причем, фрагмент беседы опубликовала пресс-служба российского МИД 12 февраля.

«Исходим из того, что мы готовы [к разрыву отношений с ЕС]. В случае, если еще раз увидим, как уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров. В принципе, логично все выстроил, в духе всех прежних такого же рода заявлений. Но не тут-то было!

Германия считает заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву о том, что Москва не исключает разрыва связей с ЕС, обескураживающими и непонятными. Об этом пишет Reuters 12 февраля со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Германии. Такие заявления действительно сбивают с толку и непонятны, заявили в МИД Германии.

Официальный представитель правительства Штеффан Зайберт добавил, что «может лишь подчеркнуть это». В немецком министерстве обратили внимание на заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который не исключил новых санкций, но в то же время подчеркнул важность диалога с Россией. Позиция немецкой стороны также по-своему логична и предсказуема. В целом, на Западе всегда надеялись на то, что угроза полной и жесткой конфронтации, включая секторальные санкции, отрезвит Россию и заставит ее изменить взгляды по спорным вопросам. В России же, уточню еще раз, всегда отвечали чем-то типа «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

И все бы ничего. Но увидели все на сей раз совершенно очевидный откат РФ от публично озвученной , причем устами главы МИД и в интервью главному пропагандисту, позиции. И вот уже спикер МИД РФ Мария Захарова пытается смягчить ситуацию, по сути, дезавуирует заявление своего шефа. Она заявила, что «Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС». Мол, в МИД РФ призывают «ЕСовцев» к «равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров».

А затем уже и спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о «готовности разорвать отношения с Евросоюзом» были неверно поданы в СМИ. По словам Пескова, СМИ цитировали слова Лаврова «вне контекста». Он сказал, что «смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы».

Перед нами совершенно новая ситуация. Никогда ранее МИД РФ и спикер Кремля не выступали с заявлениями о том, что «слова Лаврова были неправильно истолкованы». Такое поведение просто не укладывалось в философию поведения российской стороны, которая «своих никогда не сдает» и » не перед кем не прогибается». Как ни крути, получается, что после слов Лаврова последовали гораздо более мягкие, примирительные речи.

О чем все это говорит? Пожалуй, наиболее интересный взгляд на сей счет высказал российский политик, президент общероссийского движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. «Агрессивных глупостей в адрес Запада за последние годы было сказано очень много. И никогда никто из элиты на это публично не реагировал. Даже когда после очередного мудрого и взвешенного высказывания Марии Захаровой в адрес президента Вучича Путину пришлось звонить ему с извинениями, у нас внутри все было тихо. А тут – сенсация», цитирует его «Эхо Москвы».

После чего Гозман выдвигает предположение, что «они там вовсе не так едины, как многим кажется». Речь идет о тех, кто влияет на принятие важнейших решений в РФ. «Там есть некоторое количество самых близких к первому лицу, человек 15-20, которым в смысле отношений с Западом уже нечего терять. Замками в Испании, может быть, смогут пользоваться их дети, да и то неточно. Они уже точку невозврата прошли, им жить здесь, обеспечив охрану территорий своих поместий от благодарного народа. Но остальные верхние 10 тыс. под санкциями не находятся и хотят спокойно тратить все заработанное непосильным трудом именно там, на территории врага», — предположил Гозман.

Он считает, что есть красная черта, которую Лавров случайно переступил, а этого делать настолько нельзя, что пришлось товарища публично поправить. Кроме того, сказал он, подразумевая высшее руководство РФ и тех, кто имеет право оказывать влияние на принятие важнейших решений, у них есть ограничения, они вовсе не чувствуют себя свободными делать, что в голову взбредет. «Они боятся друг друга, а главное – Запада. И это отлично, что они боятся!», — резюмировал Гозман.

Насколько он прав в своих выводах, покажет время. Совсем уже скоро будет понятно, будут ли введены новые санкции против РФ и приведет ли это к жестким ответным действиям с российской стороны. Впрочем, уже сейчас понятно, что Лаврову до Громыко не дотянуться. Ни по каким параметрам. Как, впрочем, и России до СССР.