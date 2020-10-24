Россия не планирует повторное закрытие границ из-за COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ пока не будет рекомендовать повторное закрытие границ из-за коронавируса. Об этом сообщили ТАСС несколько знакомых с итогами заседания штаба источников.

По словам одного из собеседников агентства, оперштаб по итогам совещания решил, что закрывать границы заново пока не будут. «Новые страны рассматривались, но решений нет», — добавил источник.

Эту информацию также подтвердил другой источник, близкий к одному из участников совещания. Он уточнил, что в ходе заседания только обговаривалась возможность сокращения полетов в Турцию и увеличение частоты рейсов в ОАЭ.