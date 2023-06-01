Дисбаланс в торговле между Россией и Индией лишает Москву миллиардов долларов доходов от продажи нефти. Из-за ограничений на конвертируемость рупии, на которую страны постарались перевести расчеты, российские экспортеры не могут вывести деньги, и они накапливаются в индийских банках. Найти решение проблемы не удается, поэтому в России ждут, что недоступные суммы будут только расти, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с переговорами между странами.

По оценке Bloomberg Economics, из-за торгового дисбаланса каждый квартал объем средств, которыми Россия не может воспользоваться, возрастает на сумму до $3 млрд.

После начала войны в Украине Индия стала главным покупателем российской нефти (наряду с Китаем). Благодаря этому индийский импорт из России увеличился в прошедшем финансовом году, который завершился в марте, на 368,2% до $46,2 млрд. А вот экспорт, по данным Министерства торговли Индии, сократился на 3,3%, составив всего $3,1 млрд.

Таким образом, надежды Москвы привлечь в страну индийские товары на замену ушедшим западным брендам и заменить доллары в двусторонней торговле расчетами в местных валютах не оправдались. Ситуация зашла в тупик настолько, что страны снова начали обсуждать вопрос вложения «российских» рупий на индийском рынке капитала, рассказали Bloomberg индийские чиновники. Ранее Москва отказалась от этого предложения Дели, который хотел бы повысить международный статус рупии и своего рынка.

Часть средств с российских счетов в местных банках уже начала поступать на национальный рынок госдолга, сообщило индийское издание The Economic Times со ссылкой на оценки участников рынка и казначеев банков.

Среди других обсуждаемых возможностей, по информации Bloomberg, – вложение накапливающихся в индийских банках средств в местные инфраструктурные проекты в обмен на доли в капитале.

Но все эти варианты не предполагают возвращения вырученных за экспортированную нефть средств в Россию, в бюджете которой образовалась огромная дыра в результате роста расходов на войну и падения доходов. Кроме того, российские нефтяные компании лишаются части денежного потока, что подрывает их капиталовложения в развитие бизнеса и его долгосрочные перспективы.

Но альтернативы нефтяным импортерам масштаба Индии у России нет, поэтому постепенно экспортеры и банки найдут способы проводить расчеты в рупиях, полагает Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics:

«Это позволит России продолжать экспортировать нефть, но твердой валюты станет еще меньше, что приведет к ослаблению рубля и ускорению инфляции». (moscowtimes.ru)