В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что атаковали Украину ракетами якобы в ответ на произошедшее в Брянской области в начале марта.

В сводке МО РФ массированный обстрел Украины называют «ударом возмездия». «В ответ на организованные 2 марта т.г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Они заявили, что якобы уничтожили места базирования ударных БПЛА, сорвали переброску резервов и ж/д перевозок иностранного вооружения, а также вывели из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Как известно, сегодня ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне совершили очередную массированную ракетную атаку.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты совершили 81 пуск ракет. По данным Воздушных Сил, они впервые с начала полномасштабной войны использовали шесть ракет «Кинжал».

В Оперативном командовании «Юг» предупреждают, что в Черном море остаются два надводных ракетоносителя, есть угроза новых ракетный ударов.

Оккупанты ударили по Киеву аэробалистической ракетой, есть пострадавшие. Также есть попадания в жилую зону во Львовской области, там погибли пять человек.

В Харьковской области было 15 прилетов, город остался без света и воды. В Днепропетровской области есть погибший и раненые, а в Одесской оккупанты повредили энергообъект.