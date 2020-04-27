Россия надеется обсудить с США вывод американского ядерного оружия из Европы

Москва надеется, что на следующих переговорах с Вашингтоном удастся обсудить вопрос о выводе американского ядерного оружия из Европы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

«Это [вывод ядерного оружия США из Европы] будет, наверное, темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют. Мы очень надеемся, что заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами», — сказал он.

Как считает Лавров, европейцы достаточно быстро почувствовали, что администрация президента США Дональда Трампа не будет брать на себя ответственность за то, что происходит в Европе. «Соединенным Штатам интересны вполне осязаемые прагматичные вещи, прежде всего закупка американских товаров, услуг, вооружений. Вот настаивает Дональд Трамп и его администрация на том, чтобы все члены НАТО платили не меньше 2% своего ВВП на закупку вооружений, прежде всего, конечно же, американских», — указал министр.

| 2020-04-27T14:02:43+00:00 27 апреля 2020, 14:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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