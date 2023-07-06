Число погибших в результате российского ракетного удара по Львову, нанесенного минувшей ночью, выросло до четырех. Об этом сообщает МВД Украины. По данным «РБК-Украина», ранения получили 32 человека, включая одного ребёнка. Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил о 34 раненых.

Мэр города Андрей Садовой назвал удар «крупнейшей атакой» на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По его словам, во время российского ракетного удара обломки ракеты попали в жилой дом, разрушив около 60 квартир. Возник пожар, который удалось быстро потушить. Под завалами могут оставаться люди, сообщил мэр. Поисково-спасательные работы продолжаются. Также получили повреждения школа, офисный комплекс и 50 машин, добавил Садовой.

Местные власти также сообщают о попадании в некий «объект критической инфраструктуры». После налёта в городе появлялись сообщения об отключениях электричества и перебоях в мобильной связи.

По Львову ударили ракетами «Калибр» с моря, рассказала пресс-секретарь командования «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, было задействовано шесть ракетоносителей с общим залпом 36 ракет.

Из 10 крылатых ракет «Калибр», целившихся по Львову, удалось сбить семь, остальные попали «по гражданским объектам в городе», говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

«Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», — отреагировал на последствия ракетного удара президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство обороны России не комментирует ракетный удар по Львову. Москва не раз отрицала обвинения в намеренных атаках на гражданскую инфраструктуру в Украине, утверждая, что российская армия подвергает ударам лишь военные цели.